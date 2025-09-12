edición general
20 meneos
31 clics

Ignacio Escolar: "Isabel Díaz Ayuso no es la líder del PP de Madrid, es la líder de la extrema derecha española"

El director de elDiario.es acusa a la presidenta madrileña de estar más centrada en hacer oposición a Pedro Sánchez que en explicar lo que ocurre en su Comunidad

| etiquetas: ignacio escolar , ayuso , líder , extrema derecha
16 4 5 K 97 actualidad
6 comentarios
16 4 5 K 97 actualidad
OCLuis #1 OCLuis *
También es la verdugo de la derecha contra la corrupción. Contra quienes la denuncian, quiero decir.

¿Alguien se acuerda de Pablo Casado? :roll:
2 K 30
Laro__ #4 Laro__
No me lo creo. No es más que un títere; una marioneta sin escrúpulos, a las órdenes de sus verdaderos amos. Solo sabe seguir el manual populista de la propaganda de Goebbels. Ni luces suficientes, ni idea de gobernar. La dejarán caer en cuanto no les interese.
0 K 12
Connect #3 Connect
Hacer oposición a Pedro Sánchez y la cama a Alberto Feijoo.

Ojo que esta no sea cabeza de lista para las Generales, porque Feijoo ya se está viendo que ha llegado a su techo. De donde está no va a pasar e incluso ahora ha reculado. Si no quieren tratar de llevar adelante una legislatura dependiendo mucho de VOX, tendrán que mover ficha para buscar a alguien que rasque más diputados. El por qué todavía no está Ayuso al frente de los populares, ellos lo sabrán, pero ella tiene claro que o Feijoo cae, o ella no se pone a liderar.
0 K 11
allaquevamos #6 allaquevamos
La izquierda y sus medios no se dan cuenta que la mejor manera de hacerla caer seria ignorarla y no darle publicidad gratis.
Cada vez que salen hablando de ella el PP de Madrid consigue 1000 votos más en las próximas elecciones.
0 K 7
alcama #2 alcama
@iescolar llorando, da igual cuando leas esto
4 K -27
#5 chostes
#2 Aún no puede secarse las lágrimas con el titulo de periodismo.
0 K 6

menéame