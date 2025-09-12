·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12967
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
4694
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4520
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
4104
clics
El vídeo del ministro Carlos Cuerpo hablando en un perfecto japonés a un grupo de inversores durante su visita a Tokio
3706
clics
La «chapuza» al intentar borrar el nuevo mural de Banksy en Londres: «Han creado un nuevo icono»
más votadas
627
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
723
Javier Ruiz destapa un material delicadísimo en TVE que deja a Ayuso sin escapatoria: "No lo verán en otras teles"
480
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
427
Tellado lo ha vuelto a hacer
481
La hemeroteca del PP retrata a Tellado ante su reflexión sobre el asesinato del activista Charlie Kirk
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
20
meneos
31
clics
Ignacio Escolar: "Isabel Díaz Ayuso no es la líder del PP de Madrid, es la líder de la extrema derecha española"
El director de elDiario.es acusa a la presidenta madrileña de estar más centrada en hacer oposición a Pedro Sánchez que en explicar lo que ocurre en su Comunidad
|
etiquetas
:
ignacio escolar
,
ayuso
,
líder
,
extrema derecha
16
4
5
K
97
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
4
5
K
97
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
OCLuis
*
También es la verdugo de la derecha contra la corrupción. Contra quienes la denuncian, quiero decir.
¿Alguien se acuerda de Pablo Casado?
2
K
30
#4
Laro__
No me lo creo. No es más que un títere; una marioneta sin escrúpulos, a las órdenes de sus verdaderos amos. Solo sabe seguir el manual populista de la propaganda de Goebbels. Ni luces suficientes, ni idea de gobernar. La dejarán caer en cuanto no les interese.
0
K
12
#3
Connect
Hacer oposición a Pedro Sánchez y la cama a Alberto Feijoo.
Ojo que esta no sea cabeza de lista para las Generales, porque Feijoo ya se está viendo que ha llegado a su techo. De donde está no va a pasar e incluso ahora ha reculado. Si no quieren tratar de llevar adelante una legislatura dependiendo mucho de VOX, tendrán que mover ficha para buscar a alguien que rasque más diputados. El por qué todavía no está Ayuso al frente de los populares, ellos lo sabrán, pero ella tiene claro que o Feijoo cae, o ella no se pone a liderar.
0
K
11
#6
allaquevamos
La izquierda y sus medios no se dan cuenta que la mejor manera de hacerla caer seria ignorarla y no darle publicidad gratis.
Cada vez que salen hablando de ella el PP de Madrid consigue 1000 votos más en las próximas elecciones.
0
K
7
#2
alcama
@iescolar
llorando, da igual cuando leas esto
4
K
-27
#5
chostes
#2
Aún no puede secarse las lágrimas con el titulo de periodismo.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Alguien se acuerda de Pablo Casado?
Ojo que esta no sea cabeza de lista para las Generales, porque Feijoo ya se está viendo que ha llegado a su techo. De donde está no va a pasar e incluso ahora ha reculado. Si no quieren tratar de llevar adelante una legislatura dependiendo mucho de VOX, tendrán que mover ficha para buscar a alguien que rasque más diputados. El por qué todavía no está Ayuso al frente de los populares, ellos lo sabrán, pero ella tiene claro que o Feijoo cae, o ella no se pone a liderar.
Cada vez que salen hablando de ella el PP de Madrid consigue 1000 votos más en las próximas elecciones.