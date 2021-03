Iglesias se lanza a otra batalla imposible

Doble o nada. Como todo en la carrera política de Pablo Iglesias. El órdago constante de un líder del que se pueden criticar muchas cosas, pero no que se aferre a los cargos, que no asuma riesgos, o que pretenda vivir toda la vida de la política. Hay quien lo llama temeridad, o exceso de autoestima. Hay quien lo llama osadía. Hay que tener mucho valor, o estar muy loco, para lanzarse de esta manera al precipicio de los retos imposibles. Solo aquellos pilotos que no tienen miedo a morir se atreven a entrar así de rápido en las curvas.