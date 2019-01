Iglesias considera a Errejón un "aliado"

"Íñigo, a pesar de todo, no es un traidor, sino que debe ser un aliado de Podemos", asegura el líder de la formación, que confirma que no acudirá presencialmente al Consejo Ciudadano, pero que se conectará por teléfono. Sobre la alcaldesa de Madrid, que ha apoyado la decisión de Errejón y ha construido la candidatura en base al tándem ayuntamiento-comunidad, ha asegurado que, aunque "Carmena no es lo que fue", "representa lo más útil que hay para impedir que la derecha reconquiste el poder municipal en Madrid".