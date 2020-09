Iglesias asume con resignación la fusión, aunque cree que aún se puede recuperar el dinero del rescate

En Carne Cruda, ha lamentado no haber podido conseguir que Bankia se convirtiera en "el gran banco público del país" durante las negociaciones. En este sentido, ha sido categórico al afirmar: "No puedo exigir algo dentro del Gobierno que no esté incluido en el acuerdo que firmamos", por lo que ahora la conclusión es que es el Instituto Oficial de Crédito (ICO) el que debe alcanzar ese papel. "Es menos de lo que me hubiera gustado conseguir, pero 35 diputados dan para lo que dan", ha subrayado Iglesias.