La Iglesia, esa multinacional

En el ensayo Iglesia S. A.,el periodista Ángel Munárriz analiza la financiación de la organización católica con la lupa puesta en los recursos públicos de los que se beneficia. El ensayo aborda desde las exenciones del IBI y las inmatriculaciones,hasta el cobro por la entrada a los templos o los ingresos por la casilla de la renta. No ha sido una tarea fácil ya que "la Conferencia Episcopal invoca siempre la descentralización para explicar por qué no puede dar una cuenta global de sus asuntos económicos". "Que ahora mismo no sepamos a cuánto..