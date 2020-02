Una iglesia católica niega la primera comunión a un niño con autismo

"Nicole y yo nos informamos que nuestro hijo Anthony no podrá hacer su comunión este año", comienza el post del padre del niño, explicando que su hijo, que no puede expresarse con palabras, está en la edad de hacer de comunión, pero que "el padre Bambric de la Iglesia Saint Aloysis en Jackson y la Arquidiócesis de Trenton" han tomado la decidido que no podrá hacerla en la iglesia local. "Deberían estar avergonzados de sí mismos", ha manifestado.