Ideas clave para defender la libertad de prensa

“El periodismo es imprescindible, forma conciencias, y eso la IA nunca lo tendrá.” Lo dice la filósofa Adela Cortina en una reciente entrevista en el periódico El País, y cuesta encontrar mejor punto de partida para hablar de lo que está en juego este domingo 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
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Otro error es decir que el periodismo forma conciencias, ya que lo que la esta formando no es el periodismo sino la propaganda y por eso tenemos la realidad actual.
Cuando el periodismo es incapaz de defenderse de la propaganda y es utilizado , el problema no es de la ia , la ia es solo otro recurso mas , para la propaganda o para el periodismo.
En mi… » ver todo el comentario