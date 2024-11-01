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Ideas clave para defender la libertad de prensa

“El periodismo es imprescindible, forma conciencias, y eso la IA nunca lo tendrá.” Lo dice la filósofa Adela Cortina en una reciente entrevista en el periódico El País, y cuesta encontrar mejor punto de partida para hablar de lo que está en juego este domingo 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

| etiquetas: prensa , periodismo , libertad
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1 comentarios
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JackNorte #1 JackNorte *
Nunca , en los inicios de algo , siempre tiende a ser un error por una simple razon, se valora lo actual, no el futuro que ira evolucionando.
Otro error es decir que el periodismo forma conciencias, ya que lo que la esta formando no es el periodismo sino la propaganda y por eso tenemos la realidad actual.
Cuando el periodismo es incapaz de defenderse de la propaganda y es utilizado , el problema no es de la ia , la ia es solo otro recurso mas , para la propaganda o para el periodismo.
En mi…   » ver todo el comentario
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menéame