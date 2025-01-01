edición general
El ICONA, instituto nacional para la conservación de la naturaleza

El ICONA, porque este modelo de gestión podría haber prevenido todo lo ocurrido en las diferentes CCAA. Tenemos que reflexionar sobre lo que está ocurriendo.

El ICONA, se lo rifa Felipe Gonzales y que se apañen la autonomías, las cuales hacen del presupuesto los que les salen de la cona, o dos collons, según el caso..Y claro, luego pasa lo que pasa.. Yo cada día lo tengo más claro, Peña como el Moñeco a la puta cárcel..
El ICONA se dedicó a sustituír bosques autóctonos por monocultivos de coníferas de crecimiento rápido sin ningún tipo de criterio ecológico y a desarrollar una estrategia contra el fuego basada en la extinción y la repoblación, agravando el problema.
#2 no te olvides cuantos yacimientos arqueológicos se cargaron en la pinificación, da igual lo que hubiera de por medio, zakatras
#2 El criterio ere preservar el suelo y frenar inundaciones. Una vez conseguido eso, puedes plantar más cosas, en lugar de llorar toda la vida. El que sea el gestor desde hace décadas puede hacer algo, para mejorarlo.

¿Taló hayedos o robledales, para poner pinos? Yo me refiero a la zona mediterránea.
El ICONA hacía cosas. Algo inaudito hoy.
Un flipao que acaba de descubrir las autonomías y se piensa que en el estado (como conjunto) no hay clientelismo :palm:

¿Falta algún tonto más por dar su solución a lo de los incendios?
