El ICE bate un récord alarmante: el decimoctavo detenido fallece bajo custodia este año. [ENG]

Según informó Reuters, González fue la decimoctava persona en morir bajo custodia del ICE este año y la quinta reportada en abril. El año pasado, las autoridades reportaron al menos 30 muertes de inmigrantes bajo custodia, la cifra más alta en dos décadas. Con las tasas de mortalidad en los centros de detención de inmigrantes de EE. UU. acercándose a máximos históricos, un estudio publicado el mes pasado en la revista Journal of the American Medical Association reveló que aproximadamente un detenido muere cada seis días.