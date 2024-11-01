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El ICE bate un récord alarmante: el decimoctavo detenido fallece bajo custodia este año. [ENG]

El ICE bate un récord alarmante: el decimoctavo detenido fallece bajo custodia este año. [ENG]

Según informó Reuters, González fue la decimoctava persona en morir bajo custodia del ICE este año y la quinta reportada en abril. El año pasado, las autoridades reportaron al menos 30 muertes de inmigrantes bajo custodia, la cifra más alta en dos décadas. Con las tasas de mortalidad en los centros de detención de inmigrantes de EE. UU. acercándose a máximos históricos, un estudio publicado el mes pasado en la revista Journal of the American Medical Association reveló que aproximadamente un detenido muere cada seis días.

| etiquetas: ice , detenido , fallece , custodia
22 3 0 K 233 CamisaParda
3 comentarios
22 3 0 K 233 CamisaParda
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
El año pasado batieron el récord de asesinados bajo su proteccion.

Este año van a por el registro. Cosas de la Gestapo
3 K 54
themarquesito #2 themarquesito
#1 Las plusmarcas siempre están para batirlas
1 K 23
aupaatu #3 aupaatu *
Pero tienen que bombardear Iràn porque cuatro mujeres estan en peligro de de ser ejecutadas ,aunque se les pasara por alto en el comunicado justiciero, que ya mataron en uno de sus bombardeos a niñas inocentes.
0 K 8

menéame