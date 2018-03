Ibiza se queda sin su única neuropediatra por la obligación de saber catalán

Ileana Antón abandona su puesto de trabajo en el hospital de Can Misses. La única neruopediatra de Ibiza abandona ante la obligación de saber catalán. "es una cuestión de convicciones que se me valore por mi currículum y no porque hablo un idioma“, señaló. “Ha sido una decisión muy dolorosa, y me da mucha pena por mis pacientes“, explica Ileana. El responsable del Hospital ibicenco ha puesto un anuncio para tratar de conseguir un nuevo neuropediatra para cubrir la baja, pero nadie ha contestado para solicitarla.