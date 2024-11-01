Iberdrola gana la primera batalla judicial a GE Vernova: un juez de EEUU les impide abandonar el mayor parque eólico marino del país

La Justicia de Massachusetts ha frenado el intento de GE Vernova de abandonar el proyecto Vineyard Wind, el mayor parque eólico marino de Nueva Inglaterra, en plena disputa contractual por más de 300 millones de dólares. Un juez del Tribunal Superior del condado de Suffolk, en Boston, dictó este viernes una medida cautelar preliminar que impide a una filial del grupo suspender sus trabajos y resolver el contrato a partir del próximo 28 de abril, como había anunciado la compañía. La resolución judicial supone un balón de oxígeno para Vineyard W