Coherencia, humildad, realismo, juicio, criterio... La entrevista de Jordi Évole anoche a Ibai Llanos fue eso y fue mucho más. Fue el mostrar el lado de la moneda que no quieres ver o que no te dejan ver. Ibai Llanos desestigmatizó la visión no sólo de streamer, youtubers y demás, sino, especialmente, a toda una generación.