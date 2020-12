Hyundai pagará 921 millones por hacerse con Boston Dynamics [Eng]

Según publica el The Korea Economic Daily, la empresa Hyundai ha llegado a un acuerdo con la robótica Boston Dynamics para su adquisición. No está muy claro cómo encajará ésta última en Hyundai pues Hyundai Robotics fué creada en 2017 y oficialmente lanzada en 2020. Boston Dynamics, a pesar de su avanzada tecnología no acaba de cuajar y ha cambiado de manos de Google a Softbank y ahora a su nuevo propietario en pocos años.