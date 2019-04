¿Por qué huimos de las personas cuando nos declaran su amor? [subs multi]  

Todo era mucho mejor cuando nuestro amor pasaba desapercibido pero ahora se ha vuelto evidente, y aún siendo recíproco no podemos evitar verlo como algo enfermo. Tendemos a pensar que la persona que nos declara su amor es débil, necesitada de afecto, está equivocada o es que no encuentra alternativa. Cuando ocurre eso el problema en realidad está en nosotros mismos. Sentimos que ese amor no encaja con la visión que tenemos de nosotros mismos porque tenemos dudas sobre nuestro amor propio.