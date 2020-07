Huevos y colesterol, nuevo metanálisis de ensayos

Si analizamos las cifras, vemos que en cualquiera de los tres casos las cifras de LDL y LDL/HDL son positivas, es decir, aumentan respecto a no comer huevos, pero no parece haber "respuesta a la dosis", algo que también se detectó en el metaanálisis de 2017. Es decir, comer más cantidad de huevos no aumenta en mayor medida la concentración de colesterol: al comparar los valores del LDL con un huevo diario, dos o tres los valores prácticamente no cambian ni presentan ninguna tendencia. Sin embargo, en el caso del HDL.