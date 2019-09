¿Te huele la vagina a pescado, cebolla o sudor de axila?

Mientras que al hombre le preocupa el tamaño de su pene, a la mujer le preocupa el olor de su vagina. La verdad es que no existe un solo olor vaginal al que pueda denominarse “normal”. Cada mujer tiene su aroma y forma parte de quién es. Según un estudio realizado no existe una sola vagina en el mundo que no huela de una forma especial, y por esto es necesario que cada mujer o su pareja estén pendientes de los cambios que se puedan presentar.