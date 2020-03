Hoy he salido a la calle con mi hijo  

Hay que seguir las instrucciones médicas, intentar quedarse en casa lo máximo posible, respetar la cuarentena pero por favor, no insultéis a gritos desde la ventana a quienes creéis no pueden salir. No puede ser que la gente pasee tranquilamente con su perro o salga a diario a trabajar o a por el pan pero los niños deban estar encerrados, y desde luego no se puede amedrentar insultar ni gritar a personas con discapacidad intelectual que lo están pasando fatal por salir a zonas lo menos transitadas posibles.