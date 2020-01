Por qué House of the Dragon será el primer spinoff de Juego de Tronos

Los fans que están esperando el primer spin-off de Juego de Tronos todavía tienen mucho tiempo por delante. El presidente de programación de HBO, Casey Bloys, dijo ayer que la precuela de los Targaryen, llamada House of the Dragon, probablemente no podrá verse antes de 2022. Bloys también explicó por qué han elegido esa historia, y no la precuela escrita por Jane Goldman y protagonizada por Naomi Watts que fue cancelada hace unos meses.