Un hotel de Castellón niega el alojamiento a un grupo de personas con síndrome de Down

Los responsables de la Fundación Catalana Síndrome de Down han presentado una denuncia ante los Mossos d'Esquadra contra un hotel de Vinaroz (Castellón) porque negó el alojamiento a un grupo de personas con síndrome de Down. Según la denuncia, el Hotel Roca de Vinaroz canceló el pasado 13 de abril la reserva que había realizado un grupo de personas con síndrome de Down u otras discapacidades intelectuales que participan en el Servicio de Tiempo Libre Conecta, de la Fundación Catalana Síndrome de Down.