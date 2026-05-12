Hortaleza se queda sin celebración de San Isidro por las prohibiciones del concejal “aguafiestas”

David Pérez ha excluido este evento, organizado por una asociación vecinal, del calendario oficial de festejos, pero la prohibición de la venta y consumo de alcohol los ha dejado definitivamente fuera
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Corpus edimus, sangui bebimus
Ya hay que tener mala suerte de organizar unas fiestas populares y que la Nueva Liga de la Templanza empiece contigo
PS: por si acaso, todo lo anterior es sarcasmo y nunca se dice suficiente, pero David Perez es un mierda, siempre lo ha sido, y siempre lo sera. De Mostoles a Hortaleza se le conoce su bajeza
Pero es tan mierdas que en Mostoles ya deberían estar atentos por si acaso