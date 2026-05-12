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Hortaleza se queda sin celebración de San Isidro por las prohibiciones del concejal “aguafiestas”

Hortaleza se queda sin celebración de San Isidro por las prohibiciones del concejal “aguafiestas”

David Pérez ha excluido este evento, organizado por una asociación vecinal, del calendario oficial de festejos, pero la prohibición de la venta y consumo de alcohol los ha dejado definitivamente fuera

| etiquetas: david perez , madrid , hortaleza , pp
9 5 0 K 106 MADRID
10 comentarios
9 5 0 K 106 MADRID
#9 kaos_subversivo
#8 ave Satán!
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The_Ignorator #10 The_Ignorator
#9 Ave Satani
Corpus edimus, sangui bebimus
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founds #1 founds
No saben divertirse sin alcohol?
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Claustronegro #2 Claustronegro *
#1 Se puede, pero intenta mantener económicamente una celebración solamente con refrescos con una socieda que ve los eventos sin alcohol como algo aburrido
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founds #4 founds
#2 lo sé, mi familia es igual, lo único que no puede faltar es el meado de burra que es como yo llamo a la cerveza.
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Totalmente. Unas buenas lonchas y arreando.
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The_Ignorator #5 The_Ignorator
#1 Abogados Cristianos te esta preparando una demanda por burlarte de sus sacramentos.

Ya hay que tener mala suerte de organizar unas fiestas populares y que la Nueva Liga de la Templanza empiece contigo :roll:

PS: por si acaso, todo lo anterior es sarcasmo y nunca se dice suficiente, pero David Perez es un mierda, siempre lo ha sido, y siempre lo sera. De Mostoles a Hortaleza se le conoce su bajeza
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Claustronegro #6 Claustronegro
#5 ¿No era Alcorcón?
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The_Ignorator #7 The_Ignorator
#6 cierto, patinazo....

Pero es tan mierdas que en Mostoles ya deberían estar atentos por si acaso :-D
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founds #8 founds
#5 pues los denuncio yo por odio por meterse con mi dios Satán :troll:, a ver si tengo la suerte de Rubén Sánchez y me saco para ir a ver a la familia política a Colombia
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menéame