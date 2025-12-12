edición general
Horror en Vecindario: más de 30 animales rescatados en estado crítico en una finca abandonada

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha intervenido en una finca rural del municipio de Vecindario rescatando a más de treinta animales en estado crítico. En total, los agentes encontraron: Un burro en estado muy grave. Tres perros, dos de ellos con desnutrición severa y presencia de pulgas. Un cerdo joven. Veintitrés aves y gallinas, entre las que se encontraron tres cadáveres. Tres cabras, una de ellas un baifo con lesiones visibles y graves. Una oveja de raza Pelibuey...

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Una llamada anónima, sera del desgraciado que dejo alli a los animales.
