¿En qué horas somos más productivos y en qué horas, las que menos?

Imagina un hospital en el que es tres veces más probable que te inyecten una dosis letal de anestesia, en el que tienes más posibilidades de morir en las 48 horas siguientes a la operación, en el que se detectan menos pólipos en las colonoscopias (y no porque no los tengas), en el que es un 10% menos probable que el personal de enfermería se lave las manos todo lo que debiera, en el que se recetan un 26% más de antibióticos innecesarios. No querrías ni pisarlo. Y, sin embargo, es lo que dice la ciencia que pasa entre las 3 y 4 de la tarde.