Es hora de intervenir militarmente en Israel  

El velo se rasgó por fin. La escalada de la limpieza étnica israelí comenzada en octubre de 2023 ha significado, en este bienio, y a un costo humano incalculable para los palestinos gazatíes (y en menor medida para los palestinos cisjordanos y jerusalemitas), un impacto mayor para la imagen de la entidad colonial que el sufrido en su largo y cruel prontuario a lo largo de los últimos 77 años. Desde la Nakba de 1948 que expulsó de manera deliberada y sistemática 750 mil palestinos a través del conocido Plan Dalet

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Tucker dice que Israel ha matado a Charlie Kirk x.com/Bracesco2023/status/1969908172593967415

Un analista de inteligencia y seguridad advierte de que los atentados yihadistas crecerán en España por la guerra de Sánchez contra Israel: "Podría morir mucha gente". "La desconfianza en Sánchez está generando problemas con las inteligencias de todo Occidente". x.com/unaicano10/status/1968730412785496096  media
loborojo #8 loborojo
#1 Ese pavo es un activo sionista que viene a amenazarnos en español, si hubiera patriotas de verdad le enjuiciarán por causar alarma social sin pruebas.
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#8 Esa es la historia, que nos están amenazando con terrorismo
ipanies #3 ipanies
Ni hundiendo toda la flotilla de la libertad retrasmitiendolo por los medios en prime time se llegaría siquiera a plantear semejante utopía...
Khadgar #4 Khadgar
#3 Ni asesinando objetivos civiles palestinos en países europeos se atreverían a condenarlo enérgicamente.
ipanies #6 ipanies
#4 Ni aunque matasen objetivos civiles no palestinos, a Israel nadie le tose porque USA da mucho miedo.
calde #9 calde
Dejemos la guerra a un lado.

Lo que sí que habría que hacer es aislar a Israel y poner cascos azules en Palestina, pero nada más. Eso sería más que suficiente para lograr paz y forzar a Israel a cambiar de actitud.

Lo difícil de eso es que de momento parece inviable si EEUU sigue colaborando en el genocidio. Igual habría que aplicarle esas medidas a ambos países. Falta les hace.
lobotomico2 #2 lobotomico2
Pero, no a la guerra. Pero no a gastar dinero en armamento, que no hay para Seguridad Social...
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
En realidad se lleva interviniendo desde 1948
Y lo único que se ha conseguido es que Israel esté fuerte militarmente y con apoyos por todo el mundo, aunque sean tácitos
Hasta China se anda con cuidado con Israel
La solución no puede ser liarse a tiros; no ha funcionado ni puede funcionar (Ni a Israel tampoco le va a funcionar)
rnd #7 rnd
Es que Israel tiene nukes
