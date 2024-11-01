Es hora de intervenir militarmente en Israel  

El velo se rasgó por fin. La escalada de la limpieza étnica israelí comenzada en octubre de 2023 ha significado, en este bienio, y a un costo humano incalculable para los palestinos gazatíes (y en menor medida para los palestinos cisjordanos y jerusalemitas), un impacto mayor para la imagen de la entidad colonial que el sufrido en su largo y cruel prontuario a lo largo de los últimos 77 años. Desde la Nakba de 1948 que expulsó de manera deliberada y sistemática 750 mil palestinos a través del conocido Plan Dalet