Es hora de intervenir militarmente en Israel  

El velo se rasgó por fin. La escalada de la limpieza étnica israelí comenzada en octubre de 2023 ha significado, en este bienio, y a un costo humano incalculable para los palestinos gazatíes (y en menor medida para los palestinos cisjordanos y jerusalemitas), un impacto mayor para la imagen de la entidad colonial que el sufrido en su largo y cruel prontuario a lo largo de los últimos 77 años. Desde la Nakba de 1948 que expulsó de manera deliberada y sistemática 750 mil palestinos a través del conocido Plan Dalet
Un analista de inteligencia y seguridad advierte de que los atentados yihadistas crecerán en España por la guerra de Sánchez contra Israel: "Podría morir mucha gente". "La desconfianza en Sánchez está generando problemas con las inteligencias de todo Occidente". x.com/unaicano10/status/1968730412785496096
Lo que sí que habría que hacer es aislar a Israel y poner cascos azules en Palestina, pero nada más. Eso sería más que suficiente para lograr paz y forzar a Israel a cambiar de actitud.
Lo difícil de eso es que de momento parece inviable si EEUU sigue colaborando en el genocidio. Igual habría que aplicarle esas medidas a ambos países. Falta les hace.
Y lo único que se ha conseguido es que Israel esté fuerte militarmente y con apoyos por todo el mundo, aunque sean tácitos
Hasta China se anda con cuidado con Israel
La solución no puede ser liarse a tiros; no ha funcionado ni puede funcionar (Ni a Israel tampoco le va a funcionar)