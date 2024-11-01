Hongos psicodélicos en la Antigua Grecia: sugieren que el 'Kikeon' provocó el éxtasis en los misterios de Eleusis

Durante más de mil años, se llevó a cabo un ritual secreto en una sala monumental de piedra en el santuario de Eleusis, a las afueras de Atenas. Allí, en medio de antorchas encendidas y juramentos de silencio, miles de griegos de todo tipo, desde esclavos, pasando por poetas, hasta los propios reyes, experimentaban algo que cambiaba su vida para siempre. Al salir del Telesterion, la gran sala para la iniciación en los misterios de Eleusis, muchos aseguraban que ya no temían a la muerte.