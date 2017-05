La homeopatía no es rentable

Seguro que muchos de vosotros estáis ojipláticos con el título que, desde ya os digo, rebosa sarcasmo. Os comento de qué va el asunto: Al comienzo de una charla que he impartido muchas veces cometo un "suicidio homeopático", consistente en ingerir todo el contenido del envase de un "medicamento homeopático". Días antes me dirijo a la farmacia de mi barrio y pido una caja de Sedatif PC de cuarenta comprimidos (ya lo he superado, pero las primeras veces me sentía cortado por comprar semejante cosa...)