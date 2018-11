Homeopatía: guía de uso para entender el mercado de una pseudoterapia que no cura

La homeopatía fue propuesta hace 200 años, cuando no se tenían los conocimientos sobre medicina, física o química, que hoy demuestran que su eficacia es imposible Sanidad ha ordenado retirar y ha prohibido la venta de miles de productos homeopáticos y ha pedido a Europa que se deje de considerar medicamentos ya que no pasan test de eficacia como el resto Los productos homeopáticos no curan pero son inocuos, aunque su riesgo reside en que puede alejar a los pacientes de tratamientos eficaces pensando que se curarán