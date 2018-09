Los hombres de verdad no piden perdón

Le vi. No en directo, no tengo tan mal gusto. En un pequeño receso de mi trabajo que aprovecho para comer, suelo ojear la prensa digital. Ya sé que no se debe, no me lo repitan, soy nutricionista y me canso de insistir al personal de que no debe hacerse, pero qué quieren ustedes, dispongo de poco tiempo y una necesidad imperiosa de conocer la actualidad, en parte para luego comentar aquí.