Hombres, ¿queréis tratar mejor a las mujeres? Aquí hay una lista (ENG)

¿Sientes que cualquier mujer en la tierra te debe algo? Ella no. Incluso si piensas: "Hm, pero ¿y respeto básico?" Pregúntate si le has mostrado lo mismo. No envíe imágenes de su pene a menos que ella las haya pedido. Si una mujer dice que no a una cita, no le preguntes nuevamente. No llame a las mujeres "locas" en un entorno profesional. No use su "feminismo" como una forma de hacer que las mujeres confíen en ti. No haga suposiciones sobre la inteligencia, las capacidades o los deseos de una mujer según su forma de vestir . . .