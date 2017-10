Los hombres que encubrieron a Harvey Weinstein

El acoso sexual sistemático de décadas del productor Harvey Weinstein pudo haberse dado a conocer desde 2004. No obstante, el reportaje de Sharon Waxman, nunca vio la luz cuando trabajaba entonces para The Times y tampoco cuando lo propuso a The New York Times, responsable de finalmente soltar la bomba mediática el pasado 6 de octubre. Tres de los actores más prestigiosos de Hollywood estaban al tanto de la situación e incluso impidieron que el caso se diera a conocer 13 años atrás: Ben Affleck, Matt Damon y Russell Crowe.