Un hombre terminó con su novia por tirar sus figuras de Nezuko

El desesperado hombre intentó llamar a la empresa de recolección de basura para ver si podía conseguir sus amadas figuras a escala de vuelta, sin embargo, la compañía le informó que la basura recolectada ya había sido incinerada. Además de eso, también mencionó que a su novia no le gustaba que él viera anime, lo que hizo que se perdiera el estreno de la película en los cines de Taiwán. "A mi no me importaba que ella viera dramas coreanos y se desmayara viendo a los idols todo el tiempo, ¿es tan difícil respetar las preferencias de los demás?"