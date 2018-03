Un hombre a punto de morir acuchillado no puede evitar pensar que saldrá en el programa de Ana Rosa

Pidiéndole a su agresor que por favor no le asesine porque no quiere salir en los programas matinales, un hombre a punto de morir esta mañana a manos de un criminal ha expresado su malestar por el hecho de que su muerte sea tratada por las periodistas Ana Rosa Quintana y Susanna Griso y comentada por miles de usuarios en chats y redes sociales. “Oh, no, por favor, por favor, Ana Rosa no”, ha gritado la víctima presa del pánico al ver el cuchillo de su asesino.