Esta es la historia de un hombre que pudo ser, no fue y quizá ya nunca será. Sólo el tiempo lo dirá, pero de momento, se va de la política en busca de una actividad privada que le ayude a sobreponerse de lo vivido. Pudo haberlo hecho antes, pero no lo hizo. Y, de haberlo hecho, igual hoy el PSOE sería distinto y el nombre de su secretario general no sería el de Pedro Sánchez.