A sus 114 años, el sudafricano Fredie Blom ha decidido que ha llegado la hora de dejar de fumar. Fredie tampoco come nada en particular, aunque cuenta que come carne casi en cada comida y muchas verduras. No tiene dolencias conocidas, excepto que a su edad dice estar un poco sordo. “Me siento muy bien de salud. Mi corazón está fuerte. Son solo mis piernas las que están cediendo, no puedo caminar como solía hacerlo”.