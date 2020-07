El hombre con el lanzamiento asesino (Eng)

"El Gran Árbitro ha llamado a Johnny Dodge". Los relatos contemporáneos no nos dicen nada sobre la reacción de Rogers. En aquellos días, la vida privada de los jugadores era privada, en victoria y en tragedia. Rogers no se cita en los informes periodísticos de la muerte de Dodge, y no hay forma de saber realmente cómo lo afectó la catástrofe en el campo. Pero los periódicos registran que, tres semanas después de que su bola rápida matara a Johnny Dodge, Shotgun Rogers lanzó un juego perfecto....