Hombre condenado por violencia machista, recibe 12000 euros de sus seguidores en las redes, para pagar las costas [FRA]

Johan L. fue condenado a 18 meses de prisión el pasado 5 de febrero por pegar a su ex pareja, de la que ya tenía una orden de alejamiento, en dos ocasiones. Conocido conspiracionista con miles de seguidores, lanzó en sus redes una petición de ayuda y más de 200 personas han reunido para él 12000 euros, para que pueda tener una buena defensa y pague las costas. En su video de ayuda dijo: "No hubo agresión por mi parte, ella me empujó y yo la empujé. Las marcas en la cara se las hizo ella misma".