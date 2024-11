Un hombre de 90 años que no paga la pensión a su exmujer de 88 sale absuelto

Él tiene 90 años, ella 88. Separados desde 1986. La sentencia de ruptura obligaba al varón a ingresarle unas 40.000 pesetas al mes. Tras las actualizaciones, la cifra asciende hoy a 590,40 €. Desde 2022 no paga. «Esa es la pensión que tengo, vivo de la ayuda de mis hijos», declaró la mujer. «El acusado percibe una pensión de solo 695 euros, no es posible considerar que tenga capacidad económica para hacer frente a los 590,40 € mensuales a su exmujer. En virtud del principio in dubio pro reo, procede una sentencia absolutoria» dice la juez.