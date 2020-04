Holanda abre la mano a un fondo europeo para el coronavirus pero sigue rechazando los eurobonos

El primer ministro holandés, Mark Rutte, propuso este miércoles la creación de un "fondo coronavirus" europeo, cuyas ayudas no deberían de ser devueltas por los países receptores. Este fondo se trataría de un vehículo de emergencia que haría transferencias y no préstamos, con lo que las cuantías recibidas no tendrían que devolverse. A este fondo podrían recurrir los países de la UE con el objetivo de mantener su economía a flote en la actual crisis del coronavirus. No obstante, Rutte no ha precisado la cuantía de la que estaría dotado el fondo.