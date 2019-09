Hola, Pedro y Pablo, soy vuestra abstención

A mí no me importa quién tenga más responsabilidad en este fracaso. Echarse mutuamente las culpas es lo propio de los patios de colegio, se lo dejo a los capillitas, forofos y exégetas de Pedro y Pablo; los que, lamecúlicamente, se refieren a cada uno por su nombre de pila como si los conocieran. Como si les hubieran llamado para cenar. Soy un bicho raro en la prensa política, porque no me importa un pijo qué ha podido pasar entre bambalinas. Si el PSOE no quería a Podemos, si Podemos no quería al PSOE, es algo que me aburre...