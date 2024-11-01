Historias de España - El ranciofact de Puerto Hurraco (1990)

¿De dónde sacó Pedro Vera la inspiración para crear a los morcillescos y garbanceros Ortega y Pacheco? De los hermanos Izquierdo de la matanza de Puerto Hurraco. El suceso tuvo lugar en la pedanía de Puerto Hurraco, una aldea extremeña que se encuentra en la Provincia de Badajoz y que pertenece al municipio de Benquerencia de la Serena. A nivel temporal, el suceso tuvo lugar en verano de 1990, pese a que el origen de lo acontecido tuvo lugar mucho antes, en los años 1920. Más info: es.wikipedia.org/wiki/Masacre_de_Puerto_Hurraco