La historia de la universidad de Barcelona

En la Europa de los siglos XII y XIII surgieron los estudios generales, y los territorios catalanes se sumaron pronto a ese movimiento con centros como Lleida y Girona. Barcelona, pese a su peso urbano y político, tardó más en consolidar una universidad propia, aunque ya contaba con enseñanza superior en el convento de Santa Caterina y en otras escuelas protegidas por el Consell de Cent. El primer impulso real llegó en 1398 con la propuesta de Martín I el Humano, y en 1401 se creó un Estudi General de Medicina autorizado por bula papal.