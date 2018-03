La historia de terror sobre un sujetador de Primark está destapando muchas pesadillas

El testimonio de una usuaria escocesa de Twitter, Natalie, ha causado miles de escalofríos y está sacando a la luz multitud de historias de terror con tiendas de ropa como escenario. "Me probé un sujetador en Primark y me quedaba bien, así que fui a comprarlo pero no tenía etiqueta. El vendedor fue a buscar a un supervisor para conseguir el código. Cuando volvió me dijo: 'No es nuestro, alguien ha dado el cambiazo'. Literalmente alguien dejó SU PROPIO SUJETADOR en una percha para robar uno Y YO ME LO PROBÉ".