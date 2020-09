Este viernes no fue el soñado por el edil de Innovación del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, que no sólo no despertó habiendo convertido al Cap i Casal en Capital Europea de la Innovación, sino que lo hizo todavía con el mal sueño del día anterior, tras haberse viralizado su playback ante la Comisión Europea simulando hablar inglés mientras cubría su boca con mascarilla.