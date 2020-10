Historia de la indemnización de despido en España y ejemplos de costes actuales y anteriores

¿No era que la rebaja de la indemnización mejoraba el empleo? Los trabajadores bien informados deberían saber no solo cuánto cuesta su despido hoy en día sino cuánto costaba antes. No cuánto costaba en tiempos del abuelo Cebolleta sino cuánto costaba hace 4 años, hace 10 años y también hace 40 años, por qué no, dado que hay gente que ahora se está jubilando que ya trabajó en aquella época. Así quizá los trabajadores puedan evaluar por sí mismos la efectividad que han tenido las reformas laborales en materia de indemnizaciones de despido.