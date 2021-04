La historia detrás de un mito: Age of Empires  

Age of Empires no lo conoce ni el tato. Esperad… ¡Wololo! Age of Empires es una de las mayores y más famosas franquicias de los videojuegos y, como habéis podido comprobar, ha trascendido la pantalla para inundar la red de memes como este. La estrategia tiene un hueco también entre lo mainstream, y hoy vamos a demostrarlo porque vamos a repasar la historia que existe detrás de un mito.