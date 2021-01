"hinbestigasion" en presunto SPAM masivo

Quizá, la mayor fortaleza de Menéame es que fluya con poca intervención administrativa. Así lo programó Ricardo @gallir y pienso que es un triunfo en eficiencia. Pero para que funcione requiere la implicación de los propios usuarios que van siendo premiados-castigados, por el resto de usuarios, según lo aportado, con unas pocas reglas bastante abiertas.

Todo esto comienza cuando observo un envío que es texto, catalogado como imagen, se lo reprocho a su autor @doctoragridulce y, al revisar su historial, observo como trampeaba sistemáticamente con la etiqueta "imagen"... era un usuario que hacía muchos envíos semanales y casi todos con la dichosa etiqueta, aunque el envío fuera texto. [Fuente 1]

Este truco sirve para aumentar, de forma ilegítima, el número de clicks a un envío, ya que el algoritmo los transforma en karma para el mismo y por tanto en posibilidades de llegar a portada. Por H o por B los envíos con etiqueta imagen multiplican sus visitas, imagino que porque buscamos descansar de leer.

Tras demostrar la trampa en comentarios de varios de sus envíos dejó de hacerlo de forma rutinaria, ahora sólo se le "escapa" en ocasiones. Para los que piensen que le tengo "manía", además de a @doctoragridulce he advertido este uso erróneo de la etiqueta a otros usuarios que lo hacían de forma constante y que tras mi solicitud desistieron.

Durante la revisión de los envíos con posibles etiquetas erróneas, me doy cuenta del envío masivo que hace @doctoragridulce hacia el pequeño portal strambotic.com (que anteriormente era una sección que formaba parte del diario Público)... de otra forma no me hubiese dado cuenta porque no suelo mirar el historial de usuarios buscando spam, pero agradezco que otros lo hagan.

Las cifras hablan por sí mismas:

1120 envíos a strambotic: www.meneame.net/search?u=doctoragridulce&q=strambotic

326 envíos en el último año. www.meneame.net/search?q=strambotic&w=links&p=&s=&h=87

Entiendo que muchos dirán... lo importante es el porcentaje de envíos y no el total para considerar Spam... y así es en los casos habituales pero éste no lo es. La mejor forma de hacer envíos masivos, casi uno diario, a una página web es camuflarlo entre otros medios, yo así lo haría si fuera spammer, además, un índice superior a 1/6 entre los envíos es una pasada.

Lo menos "bonito": Hay varios usuarios con un comportamiento "anómalo", no me gustaría pensar que son clones, cuyo denominador común es concentrar la poca actividad que tienen en:

1 Enviar un alto porcentaje de envío a "strambotic"

2 Hacer la mayoría de sus comentarios en envíos a "strambotic" (aunque no sean envíos propios) o en otros envíos de @doctoragridulce

Son: @Nacho_Berazaluce @Iñaki_Berazaluce y @cochifrito3000 . @Nacho_Berandaluce se ha cambiado esta misma tarde el nick a @HomeroConHache (imagino que cantaba demasiado... y por el envío de esta mañana www.meneame.net/story/conspiranoicos-aseguran-no-esta-cayendo-nieve-si que ha generado mucho debate, acabando tumbado de portada a negativos) [Fuente 2]

No tengo mucho más que decir, creo que pongo mi grano de arena en el mantenimiento de este sitio donde gasto buena parte de mi tiempo libre y aprecio a muchos usuarios, ya amigos. Creo que he citado a todos los aludidos y ahora lo hago con @admin.

Referencias:

1 Podéis ver como antes de mi aviso en los comentarios, en agosto de 2019, casi todos los envíos llevaban etiqueta imagen: www.meneame.net/user/doctoragridulce/history?page=99

Unos pocos ejemplos de etiquetas erróneas, hay centenares:

www.meneame.net/story/eliminad-ya-maldito-plastico

www.meneame.net/story/filosofia-puede-salvarte-autoayuda-pensamiento-c

www.meneame.net/story/amenazan-cuchillo-reportera-espejo-publico

2 www.meneame.net/user/Iñaki_Berazaluce/history

www.meneame.net/user/Iñaki_Berazaluce/commented

www.meneame.net/user/HomeroConHache/history

www.meneame.net/user/HomeroConHache/commented

www.meneame.net/user/cochifrito3000/history

www.meneame.net/user/cochifrito3000/commented