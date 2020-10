Hilo de Pedro Vallín sobre el dilema entre "los expertos" y "los políticos".

Un hilo sobre el ahora mismo. Aunque uno está bastante curado de espantos, no he visto discursos periodísticos mucho más infantiles que plantear el dilema entre "los expertos" y "los políticos". Todo esto llega una semana después de que grandes oráculos del periodismo quisieran vendernos (sin éxito, menos mal) la antipolítica, el "todos son iguales", "la política, qué desastre", por la sola razón de que la política hace seis años que no los obedece. Relacionado: www.meneame.net/story/salud-ustedes-mandan-pero-no-saben