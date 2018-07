Hilo sobre lo de la leche cruda. Resumen: ¡Nos han manipulado!

La noticia más importante de este fin de semana ha sido la de la Leche Cruda. No por el efecto que vaya a tener en tu vida, sino por como se está manipulando el debate, y como has colaborado en ello tú, sin darte cuenta. Te has tirado toda la semana leyendo, y opinando, contra los magufos y los antivacunas, pero lo cierto es que la venta de un producto de riesgo se hace porque los políticos prefieren autorizarlo a meterle mano a una cadena de distribución que ahoga el productor.