Hilo de JudgeTheZipper sobre la sentencia de 10 años de prisión por dos detenciones ilegales

"Me he leído la sentencia de 1ª instancia y la nota de prensa de la sentencia del TSJ que confirma ésta. Y puede que lo que más llame la atención sea la condena por dos delitos de detenciones ilegales, que es lo que hace que se llegue a los diez años de cárcel. Y es que se ha considerado probado que fue ella quién llevó a cabo las privaciones de libertad de él. Diréis ¿pero no fue la policía la que lo detuvo? y ¿no fue el juez el que lo metió en prisión provisional? Sí, pero ellos fueron simples INSTRUMENTOS de los que ella se valió. "