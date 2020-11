¿Los hijos de quién son?

La Ley Celaá ha descuidado el elemento fundamental de toda reforma educativa: el consenso. El PSOE y sus socios han celebrado como una victoria épica que la Ley fuera aprobada en el Congreso por un solo voto. ¡No me dirán que no es irónico que esta Ley salga adelante con un aprobado raspado! Pero lo alarmante no es sólo la falta de consenso, sino la pobreza de los argumentos con que algunos tratan de desacreditarla.