«Para que mi hija vaya al colegio tendrá que venir la Policía a llevársela»

«Quiero que esté a salvo. Nunca me imaginé luchando por que mi pequeña no fuera al colegio». Así se presenta Leticia, una madre vallisoletana ‘insumisa’, escondida bajo un nombre ficticio que asegura que su hija Victoria no comenzará segundo de Primaria de forma presencial en su centro escolar porque «no es seguro» y defiende que «en la situación de pandemia actual debe prevalecer la salud». Ella vive «pendiente de nuevas noticias», de un titular o unas declaraciones de los representantes públicos que le den permiso para formar a su hija...